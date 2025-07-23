المنفي يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي لتعزيز التعاون الاستراتيجي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، والوفد المرافق له، في لقاء تناول تبادل الرؤى حول ملفات إقليمية ودولية هامة.

وركز النقاش على مستقبل العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الاستثمار النوعي، والتنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا. كما دُعيت الشركات الأمريكية إلى المشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار ونقل المعرفة، لتحقيق تنمية عادلة وشاملة في مختلف المناطق الليبية.

وأكد المنفي على ضرورة أن تستند الشراكة الحقيقية إلى مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، مشيراً إلى حرص المجلس الرئاسي على إرساء نظام رقابي صارم لضبط الإنفاق العام، وضمان العدالة في التوزيع، وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد، خاصة في قطاعي النفط والطاقة البديلة.

من جهته، جدد مستشار الرئيس الأمريكي تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى اعتبار الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب ليبيا “شريكاً محورياً” في أمن المنطقة، مع حرص واشنطن على توسيع آفاق التعاون وتطوير قنوات التنسيق السياسي والاقتصادي مع ليبيا.