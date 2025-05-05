«المنفي» يستقبل ممثلي طلاب ليبيا ويبحث معهم قضايا وطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس الاتحاد العام لطلاب ليبيا، إلى جانب عدد من ممثلي الاتحادات الفرعية لكليات وجامعات البلاد.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس الاتحاد العام التهنئة لفخامة الرئيس باسم طلاب ليبيا، بمناسبة عودته سالمًا إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية خارج البلاد امتدّت لعدة أيام، كما تناول اللقاء عددًا من القضايا والملفات ذات الصلة بالشأن الوطني.

ويُعدّ الاتحاد العام لطلاب ليبيا الممثل الشرعي للطلبة في مختلف الجامعات والكليات الليبية، ويُعنى بالدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهم الأكاديمية والمعيشية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الرئاسي لتعزيز التواصل مع فئة الشباب ورفع مستوى مشاركتهم في الحياة العامة، باعتبارهم أحد أهم مكونات النسيج الوطني وركيزة أساسية لمستقبل البلاد.