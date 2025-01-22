«المنفي» يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمدينة دافوس في سويسرا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، “يورجن ريجتيرينك”، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” لعام 2025.

واستعرض اللقاء، “فرص التعاون بين دولة ليبيا والبنك الأوروبي في إعادة الإعمار وبناء القدرات في مجال التنمية، والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي الذي يتواجد في عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية، كما تم الإتفاق على زيارة بعثة فنية إلى ليبيا لتقييم فرص العمل المشترك لدعم مختلف القطاعات الليبية في مجالات إعادة الإعمار والمشاريع التنموية”.

ويأتي هذا اللقاء، “ضمن سلسلة من اللقاءات يجريها الرئيس محمد المنفي، مع عدد من المؤسسات الدولية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، 2025، لتطوير فرص استفادة ليبيا في مختلف المجالات التنموية”.