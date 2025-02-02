«المنفي» يستقبل نائب رئيس «هيئة الأركان العامة للدفاع» البريطانية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، “محمد المنفي”، اليوم الأحد بمقر المجلس، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع البريطانية (الاستراتيجية والعمليات العسكرية)، الفريق أول طيار، “هارفي سميث”، رفقة سفير بريطانيا لدى ليبيا، “مارتن لونغدن”، والوفد المرافق لهما، بحضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن، “محمد الحداد”، ورئيس جهاز المخابرات فريق أول، “حسين العائب”.

وبحث اللقاء، “أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا وبريطانيا، والعمل على دعم المؤسسة العسكرية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.