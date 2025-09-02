المنفي يستقبل وفداً بريطانياً رفيع المستوى لبحث التعاون الدفاعي والأمني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفدًا من المملكة المتحدة برئاسة الفريق بحار إدوارد أهلقرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن.

وشارك في اللقاء رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء محمد بن يوسف.

وناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع، وسبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية أبرزها مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ودعم قدرات المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد الفريق أهلقرين على متانة العلاقات الليبية البريطانية، ودعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا، مشددًا على أهمية دور المجلس الرئاسي في تثبيت الاستقرار ومنع العودة إلى النزاع.

من جهته، أعرب الرئيس المنفي عن تقديره للدعم البريطاني، مؤكداً التزامه بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان وحدة ليبيا وسيادتها، وخدمة الأمن الإقليمي والدولي.