المنفي يستقبل وفداً مجرياً لبحث التعاون الأمني والسياسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس وفداً رفيعاً من جمهورية المجر ضم مستشار الأمن القومي مارسيل بييرو ورئيس جهاز المخابرات والمبعوث الخاص إلى القارة الإفريقية إضافة إلى السفير المجري لدى ليبيا.

ونقل مستشار الأمن القومي المجري تحيات رئيس وزراء بلاده، مؤكداً حرص المجر على تعزيز التواصل مع ليبيا.

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسار الاستقرار والشراكة المتنامية بين الجانبين.