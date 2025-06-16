«المنفي» يستقبل وفداً من قبائل الطوارق ويؤكد أهمية المصالحة الوطنية في الجنوب

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين بمقر المجلس وفداً من وجهاء وأعيان قبائل الطوارق.

وتركز اللقاء على الأوضاع في الجنوب الليبي، حيث جرى بحث دور قبائل الطوارق كشريك أصيل في النسيج الوطني، وركيزة أساسية في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي يسعى المجلس لترسيخها كخيار استراتيجي لإنهاء الانقسام.

وأعرب أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لجهود الرئيس المنفي، مشيدين بحكمته في إدارة المرحلة وتبنيه لمسار جامع يهدف إلى دفع العملية السياسية نحو الانتخابات، وبناء دولة موحدة ومستقرة تشمل جميع أبنائها.