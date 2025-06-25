المنفي يستقبل وفداً من مصراتة ويشيد بدورها في حماية وحدة البلاد واستقرار العاصمة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفدًا من مدينة مصراتة ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان، في لقاء خُصص لمناقشة تطورات الأوضاع العامة ومساعي ترسيخ الاستقرار الوطني.

وعكس اللقاء أجواء من التفاهم والتنسيق بين المجلس الرئاسي والمكونات المحلية، حيث أشاد المنفي بالدور الوطني البارز الذي تؤديه مدينة مصراتة، مشيرًا إلى مواقفها الثابتة في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامة العاصمة، وإلى جهود أبنائها الذين تصدوا لكل محاولات زعزعة الأمن أو استهداف المرافق الحيوية في طرابلس.

وأكد المنفي خلال اللقاء أهمية دعم ركائز الاستقرار الوطني عبر الحفاظ على المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك في إطار التشريعات والقوانين النافذة، وبناءً على رؤية شاملة لإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، بما يعزز الانضباط والاحترافية، ويضمن تكامل الجهود نحو بناء دولة المؤسسات والقانون.