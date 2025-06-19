المنفي يستقبل وفد أعيان «أبوسليم» ويؤكد دعم خطوات تعزيز الأمن والاستقرار

في إطار متابعته الحثيثة للأوضاع الأمنية والاجتماعية بمنطقة أبوسليم، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الخميس، وفداً من أعيان وحكماء منطقة أبوسليم والمتمثل بالمجلس الاجتماعي برئاسة حسين بشير الشيباني وعدد من أعضاء المجلس.

واستهل الوفد اللقاء بالتعبير عن تقديرهم العميق للجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس محمد المنفي، لاسيما قراره بتشكيل اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، الهادفة إلى تطهير العاصمة من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الأمنية الرسمية من بسط سيطرتها وبناء مؤسسات الدولة، وأكد الوفد دعمه المطلق للرئيس في كافة الخطوات التي تعزز ركائز الأمن والاستقرار وتؤسس لمرحلة جديدة من السلم المجتمعي.

من جانبه، ثمّن الرئيس المواقف الوطنية التي أبداها أعيان أبوسليم، مشيداً بدورهم المحوري في مساندة قرارات المجلس الرئاسي، لاسيما خلال التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة، ووقوفهم صفاً واحداً مع مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه المجلس، في سبيل توحيد الصف الليبي ولمّ الشمل.

كما دعا إلى مواصلة التنسيق المشترك بين المجلس الاجتماعي والجهات الأمنية المختصة لتأمين عودة النازحين من أبناء المنطقة، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ مفاهيم العدالة والمواطنة، مشيراً إلى أهمية المجلس الاجتماعي أبوسليم لحلحلة العديد من المشاكل في نطاق المنطقة.