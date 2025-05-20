«المنفي» يستقبل وفد أعيان وحكماء مصراتة ويشيد بدورهم في تعزيز الوحدة الوطنية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، وفداً من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، في لقاء يُجسد عمق الروابط الوطنية، ويعكس حرص القيادة على تعزيز التلاحم الداخلي.

وخلال اللقاء، عبّر وفد الأعيان عن دعمه الكامل للمساعي الوطنية التي يقودها الرئيس المنفي لترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدين على أهمية الحلول التوافقية التي تُجنّب البلاد الانقسام وتعيد لمؤسسات الدولة هيبتها.

من جانبه، شدد الرئيس المنفي على أن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل الركيزة الأساسية لمشروع بناء الدولة، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه حكماء وأعيان مصراتة في الحفاظ على وحدة الصف الوطني ونبذ الفرقة.

واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، ودعم المبادرات الرامية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تُحكم بسيادة القانون، وتضم جميع الليبيين تحت راية واحدة.