المنفي يستقبل وفد المجلس الاجتماعي لـ«قبائل زليتن» في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وفداً من المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن المقيمين في مدينة طرابلس.

واستهل اللقاء بتقديم رئيس المجلس الاجتماعي تهانيه الحارة للرئيس، باسم قبائل زليتن، بمناسبة عودته سالماً إلى أرض الوطن عقب رحلة علاجية خارج البلاد.

وخُصّص اللقاء لمناقشة جملة من القضايا والملفات ذات الطابع الاجتماعي، وعلى رأسها ملف المصالحة الوطنية الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز اللحمة الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أهدى الوفد درع المجلس الاجتماعي للرئيس، تقديراً وعرفاناً بما يبذله من جهود مخلصة في سبيل صون وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.

يذكر أن المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن هو هيئة تضم ممثلين عن مختلف القبائل التي تنحدر من منطقة زليتن الواقعة غرب ليبيا.

ويهدف المجلس إلى تعزيز الوحدة بين أفراد القبائل المختلفة في المدينة والمساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي.

ويلعب المجلس دورًا مهمًا في معالجة القضايا الاجتماعية والمساهمة في بناء جسور التواصل بين مختلف الأطياف في ليبيا، وهو يعمل بشكل وثيق مع الجهات الرسمية لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار.

ويعتبر المجلس الاجتماعي أحد الفاعلين الرئيسيين في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، حيث يتبنى العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقوية اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب الليبي.

ويعكس المجلس من خلال أنشطته ولقاءاته مع المسؤولين حرصه على تقديم الدعم للحكومة الليبية والعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.