«المنفي» يستلم أوراق اِعتماد السفير الإماراتي الجديد

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا محمد الشامسي، خلال استقباله اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس.

ورحب المنفي بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق في أداء مهمته الجديدة، وأن يساهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتسهيل إجراءات حركة المواطنين بين ليبيا والإمارات لما فيه خير البلدين، وفق قوله.