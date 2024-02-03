«المنفي» يستلم رسالة خطية من رئيس الجزائر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم السبت بمقر المجلس في طرابلس، وزير خارجية جمهورية الجزائر أحمد عطاف، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وتأثيرها على دور الجوار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار تجسيد وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون والحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي.