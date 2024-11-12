«المنفي» يشارك بقمة المناخ في باكو

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، في أعمال قمة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) والتي انطلقت أعمالها بالعاصمة الأذرية باكو، بمشاركة أكثر من 40 رئيساً من رؤساء دول العالم بالإضافة لرؤساء الوفود لبعض الدول.

وكان في استقبال محمد المنفي، رئيس الجمهورية، “إلهام علييف”، والأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيرش”.

الرئيس يُشارك في أعمال COP29 باكو | 12 نوفمبر 2024 م شارك فخامة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤