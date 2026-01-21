المنفي يشارك بمنتدى «دافوس 2026» في سويسرا

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2026″، في دورته السادسة والخمسين، تلبية لدعوة رئيس ومدير المنتدى التنفيذي بورج برانديه.

ويُعقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير تحت شعار “روح الحوار”، بمشاركة قادة دول، ورؤساء منظمات إقليمية ودولية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص.

وشهدت جلسات المنتدى مناقشات موسعة حول تعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كمحرك رئيس للنمو، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.

ويأتي انعقاد المنتدى هذا العام في ظل تحولات جيوسياسية وتكنولوجية واجتماعية عميقة، ويشكل منصة محايدة لربط القادة بمختلف المجالات، بهدف مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الابتكارات التي ستحدد ملامح المستقبل.