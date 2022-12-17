«المنفي» يُشارك في أعمال قمة قادة أمريكا وأفريقيا بواشنطن

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في دورتها الثانية والتي عُقدت في العاصمة واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتناولت القمة مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال ودعم الاستقرار والأمن الغذائي للقارة وعلاقة القارة الإفريقية بالولايات المتحدة، حيث شارك المنفي في عدة فعاليات ذات صلة، كما أجرى عدة لقاءات ثنائية لتعزير العلاقات مع الدول الصديقة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشاورات خاصة مع عدد من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس جو بايدن، أثناء مداولات قمة قادة الولايات المتحدة وأمريكا، كما أجرى مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس جون جاراميندي، ومع رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وطرح المنفي خلال لقاءاته بالمسؤولين سُبل الاستقرار في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي، وقد أعرب الرئيس الأمريكي عن التزام بلاده بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول السلمي للسلطة، كما عبر عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس عن دعم جهود الاستقرار في ليبيا، من جانبها أكدت رئيس مجلس النواب إيلاء الولايات المتحدة أهمية للملف الليبي، ودعمهم لجهود بناء السلم والأمن في ليبيا.