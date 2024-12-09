«المنفي» يشارك في إحياء «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»

شارك رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، “في فعاليات إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تنظمه وتشرف عليه هيئة الرقابة الإدارية، كما حضر “مراسم بروتوكول توقيع الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2023-2025)”.

هذا وحضر الفعالية، رئيس الهيئة، “عبدالله قادربوه”، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، “عبد الحميد الدبيبة”، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.

الرئيس يُشارك في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد طرابلس | 09 ديسمبر 2024 م شارك فخامة رئيس المجلس الرئاسي، "محمد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤