«المنفي» يشارك في اجتماع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية

شارك رئيس المجلس الرئاسي، الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي، محمد المنفي، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، في أعمال الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الـ6 بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية.

ويشارك في الاجتماع رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية ورؤساء الآليات الإقليمية الإفريقية ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية التابعة للإتحاد الإفريقي.

ويناقش الاجتماع مسائل التكامل الإقليمي داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية، كاتحاد المغرب العربي وتجمع (س – ص).

كما يناقش الاجتماع دور الآليات الإفريقية الإقليمية في دعم هذا التكامل وتقاسم العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الإقليمية والآليات الأقليمية الإفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي.

بالإضافة لمناقشة عدد من المشروعات والبرامج التي تساهم في تسريع عجلة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.