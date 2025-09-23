المنفي يشارك بافتتاح أعمال «الجمعية العامة للأمم المتحدة» في نيويورك

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بمدينة نيويورك، فعاليات افتتاح أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات إقليمية وإنسانية ودولية.

وتشهد هذه الدورة، التي تأتي في الذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة، مناقشات عامة تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، تتناول ملفات شائكة أبرزها العدوان على قطاع غزة والحرب في أوكرانيا.

ويبحث قادة العالم خلال الاجتماعات عن حلول للتحديات العالمية بهدف تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ، تحت شعار “معاً بشكل أفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”.

وكان وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في إطار مشاركته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقباله الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ونائبته، أمينة محمد.

تُعد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة محطة هامة في تاريخ المنظمة، حيث تأتي هذه الدورة في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة التي تأسست عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بهدف حفظ السلام وتعزيز التعاون الدولي.

تجمع الدورة الحالية قادة دول العالم لمناقشة قضايا ملحة تواجه المجتمع الدولي، من بينها الصراعات الإقليمية مثل العدوان على قطاع غزة والحرب في أوكرانيا، إلى جانب التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وتُركز هذه الدورة على تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار العالمي، وتحقيق الأهداف التنموية، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية.

تأتي الاجتماعات تحت شعار “معاً بشكل أفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، مما يعكس التزام الدول الأعضاء بمواصلة مسيرة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.