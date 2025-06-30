المنفي يشارك في افتتاح المؤتمر الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، في افتتاح المؤتمر الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك بدعوة من الملك فيليبي السادس، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الكبرى.

يُعد المؤتمر منصة رئيسية لتنسيق الجهود العالمية لدعم الدول النامية ومعالجة تحديات الديون، إضافة إلى إصلاح النظام المالي الدولي لتعزيز العدالة والإنصاف في الوصول إلى التمويل التنموي.

ويحظى المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب ممثلين عن المنظمات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى من نحو 100 دولة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية تعزيز التعاون الدولي في تمويل التنمية، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والمناخية المتفاقمة التي تواجهها العديد من الدول.