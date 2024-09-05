«المنفي» يشارك في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، في افتتاح القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة

الصينية بكين، بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية، “شي جين بينغ”، وقادة من مختلف البلدان الأفريقية.

ويعتبر المنتدى‏ إطار مؤسساتي للتعاون الاقتصادي، حيث تأسس بمبادرة مشتركة من الصين والدول الإفريقية، بهدف تعميق التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة، ويخصص هذا المنتدى أعماله لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول الإفريقية والتي من بينها ليبيا.

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