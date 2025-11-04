المنفي يشارك بـ«القمة العالمية للتنمية الاجتماعية» في قطر

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وتهدف القمة إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، ومنح زخم جديد نحو تحقيق خطة عام 2030. كما توفر القمة منصة حاسمة للحوار العالمي والعمل المشترك، حيث تجمع قادة العالم والمنظمات الدولية وغير الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة لمناقشة قضايا التنمية الاجتماعية على أعلى المستويات، ودفع عجلة التقدم الاجتماعي، وتشكل فرصة لتعزيز الالتزام المشترك بالتنمية الاجتماعية والإدماج وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.