«المنفي» يشارك في قمة المناخ الإفريقية

المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي | نُشر: الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023 - 14:43 | آخر تحديث: 5 سبتمبر 2023 - 18:28 نُشر: الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023 - 14:43
ليبيا
المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي
المنفي يشارك في قمة المناخ الإفريقية

انطلقت أعمال قمة المناخ الإفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”.

ووفقاً لما ورد بـ”المكتب الإعلامي للمجلس” أنّ القمة ستستمر مدة يومين، وقد حضر القمة كلّ من رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، رئيس الاتحاد الإفريقي، عثماني غزالي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية.

وتهدف القمة إلى بحث سبل مواجهة التحديات المناخية التي تواجه القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والدول الأخرى في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يصدر المشاركون في القمة بيانًا مشتركًا يتضمن مجموعة من التوصيات والالتزامات بشأن العمل المناخي في إفريقيا.

انطلاق أعمال قمة المناخ الإفريقية
آخر تحديث: 5 سبتمبر 2023 - 18:28
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