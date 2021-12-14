المنفي يشدّد في لقائين منفصلين مع الأعلى للقضاء ورئيسه على استقلالية القضاء

شدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، للممارسة دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكّد المنفي في لقائين منفصلين مع المجلس الأعلي للقضاء، ورئيس المجلس محمد الحافي، أنّه سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، والتأكيد على دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.

وناقش المنفي والحافي الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، والتأكيد على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.

وذكر المنفي أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.