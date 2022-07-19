«المنفي» يشيدّ بلقاء الحداد والناظوري رفقة اللجنة العسكرية 5+5

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات العسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية خطوة مهمة في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المنفي خلال لقاءه مع سفير جمهورية التشيك لدى ليبيا، “جان فيسيتال” التزام المجلس باستحقاقات المرحلة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري يتفق عليه الجميع.

من جانبه أشاد السفير التشيكي، بجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، معتبراً أن المجلس يمثل وحدة البلاد.