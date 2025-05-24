«المنفي» يشيد بالتعبير السلمي في العاصمة ويدعو لاستمراره في كافة المدن

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالمشهد الوطني الحضاري الذي جسّده المواطنون في العاصمة من خلال ممارسة حقهم في التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم.

وفي تغريدة نشرها على منصة “X”، ثمّن المنفي عالياً دور المؤسسات الأمنية في حماية هذا الحق، مؤكداً أن الرهان كان ولا يزال على صوت الشعب كوسيلة لتحقيق التغيير الإيجابي.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي جميع الليبيين إلى مواصلة التعبير السلمي الراقي في مختلف المدن، بما يسهم في بناء دولة عصرية تلبي آمال وتطلعات كافة أبناء الشعب الليبي.

هذا شهدت العاصمة طرابلس مؤخراً خروج عدد من المواطنين في وقفات سلمية للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم، في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الدعوات الشعبية لإصلاحات سياسية واقتصادية، وتحقيق تطلعات الليبيين في دولة مدنية مستقرة.

ويُنظر إلى موقف رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي على أنه دعم واضح لحق المواطنين في التعبير السلمي، وتعزيز لنهج الحوار والتغيير عبر الوسائل المدنية، في وقت تشهد فيه ليبيا جهوداً متواصلة للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي حالة الانقسام.