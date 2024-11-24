«المنفي» يشيد مساري بالدّور الألماني لتحقيق السلام في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، “كرستيان بوك”، والقائم بالأعمال لدى ليبيا، “سفن كروسبه”، والوفد المرافق لهما.

واستعرض اللقاء، “مُجمل تطورات الوضع في ليبيا في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية وأهمية التوافق لإجراء الانتخابات وفق أسس يتفق عليها الجميع وضرورة الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء”.

وأشاد الرئيس، “بالدور الألماني المميز والداعم للمجلس الرئاسي، ومساعيهم لتحقيق مخرجات مساري برلين بهدف تحقيق السلام في ليبيا والوصول للانتخابات العامة”.

بدوره، أعرب المبعوث الألماني، “عن تقديره لرئيس المجلس الرئاسي ودوره المحوري لحل الأزمة الليبية، مؤكداً اهتمام بلاده بضرورة إحلال السلام والاستقرار في ليبيا وتحقيق مخرجات مسارات برلين ودعم كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية في الوصول لدولة مستقرة عبر انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع دون إقصاء”.

الرئيس يستقبل المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا طرابلس | 24 نوفمبر 2024 م استقبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأحد، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤