«المنفي» يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية لبحث تطورات الأوضاع في غزة ولبنان.

وتستضيف السعودية اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية لبحث تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، ويتوقع أن يشارك في القمة قادة من دول عربية وإسلامية بدأوا التوافد على السعودية أمس الأحد.

يذكر أنه في أواخر أكتوبر، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن القمّة خلال الاجتماع الأوّل لتحالف دولي أنشئ بغرض الدفع قدما بحلّ الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتأتي القمة غير العادية “امتدادا للقمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023” بمبادرة من الجامعة العربية (القاهرة) ومنظمة التعاون الإسلامي (جدّة).