«المنفي» يصل إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»

وصل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الجمعة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي، للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية.

ويشارك الرئيس “مع عدد كبير من الرؤساء والقادة ورؤساء حكومات البلدان الإفريقية التي تناقش تعزيز الجهود القارية المشتركة وآليات العمل الإفريقي المشترك على المستويين القاري والدولي، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تعنى بها القارة الإفريقية”.

[ بالفيديو ] رئيس المجلس الرئاسي، "د.محمد المنفي"، يصل مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥

وصل فخامة رئيس المجلس الرئاسي، "محمد المنفي"، اليوم الجمعة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٥