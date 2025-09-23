المنفي يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في إطار مشاركته في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في استقباله الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، ونائبته، أمينة محمد.

وتُعد هذه الدورة فرصة مهمة لرؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية للتشاور حول قضايا عالمية ملحة مثل السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، في ظل التحديات الدولية المتزايدة. ويشارك المنفي في هذه الفعالية الدولية الرفيعة لتمثيل ليبيا وتعزيز دورها في المجتمع الدولي.