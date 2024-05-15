«المنفي» يصل البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ33

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ33.



وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن مشاركة المنفي في القمة العربية، تأتي استمراراً لدور ليبيا الدائم والمستمر لتعزيز التضامن العربي في ظل سياقات إقليمية ودولية ضاغطة على المنطقة العربية، وبما يتطلب ضرورة التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في دعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.

وتستضيف مملكة البحرين، في الـ16 من مايو المقبل، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33، وذلك للمرة الأولى في تاريخ انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.