«المنفي» يصل الجزائر في زيارة رسمية

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائر، في زيارة رسمية.

وذكر التلفزيون الجزائري العمومي، أن الوزير الجزائري الأول “رئيس الوزراء” أيمن بن عبد الرحمن استقبل المنفي، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.

وجرت مراسم الاستقبال بحضور وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود.

وأنهى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الثلاثاء، زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو برازافيل.

وكان المنفي قد بحث خلال هذه الزيارة، مع دينيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو برازافيل، الذي يترأس لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

#بالفيديو🎥: الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يستقبل السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي… تم النشر بواسطة ‏الوزارة اﻷولى الجزائرية‏ في الأربعاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢١

شاهد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي تم النشر بواسطة ‏‎Echorouk News TV‎‏ في الأربعاء، ٢٨ يوليو ٢٠٢١