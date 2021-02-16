«المنفي» يصل العاصمة طرابلس في أول زيارة بعد انتخابه

وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، إلى العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ توليه منصبه.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار معيتيقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية.

وأقلعت الطائرة الخاصة للمنفي من مطار مدينة طبرق واتجهت نحو مطار معيتيقة الدولي في مدينة طرابلس.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات شملت مدن بنغازي والبيضاء وطبرق شرقي البلاد.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة على تويتر: “سُعدت اليوم رفقة السيد عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية باستقبال السيد محمد المنفي رئيس المجلس”.

وأضاف الدبيبة: “حريصون على استمرار أجواء التعاون و التواصل الإيجابي بين مؤسسات الدولة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي”.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبد الله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس.

كما انتخب عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.