«المنفي» يصل القصر الرئاسي بالجزائر و«تبون» في مقدمة مستقبليه

وصل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، للقصر الرئاسي بالجمهورية الجزائرية، وأجريت له مراسم استقبال رسمي، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، “عبدالمجيد تبون”.

وعُزف النشيد الوطني لكلا البلدين وتحية العلم الوطني، واستعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس الجمهوري والقوات الثلاث للجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى مصافحة الوفدين الرسميين.

وكان وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأربعاء، إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، في زيارةٍ رسميةٍ، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.