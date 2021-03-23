«المنفي» يصل باريس في أول زيارة خارجية

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، واستقبلهما الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من قصر الإليزيه، وذلك في أول زيارة خارجية يُجريها بعد تولي الرئيس زمام رئاسة المجلس الرئاسي.

ومن المقرر أن يلتقي المنفي والكوني، الرئيس الفرنسي، على مائدة عشاء، قبل أن يتوجها إلى القاهرة للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يختتم رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الفرنسي مباحثاتهما، بعقد مؤتمر صحفي، بحسب ما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية.