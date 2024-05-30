«المنفي» يصل تشاد لتهنئة «ديبي» بفوزه في الانتخابات

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء، إلى العاصمة التشادية إنجامينا، حيث كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.



وقدم المنفي في مستهل اللقاء، التهنئة للرئيس ديبي، وذلك لفوزه بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها تشاد مطلع الشهر الجاري عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، مؤكداً على عمق العلاقة التي التجمع البلدين الإفريقيين الشقيقين.

بدوره أثنى الرئيس ديبي، على زيارة الرئيس المنفي لتشاد لتقديم التهنئة بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية في جمهورية تشاد، معرباً عن عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، متمنياً له التوفيق في الوصول بدولة ليبيا لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين، مؤكداً مواصلة التشاور في كل المحافل الإقليمية والدولية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.