«المنفي» يصل تونس للمشاركة في القمة الدولية للتنمية بإفريقيا

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة تونس، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وكان في استقبال المنفي والوفد المرافق له، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

ويُشارك المنفي، في قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “التيكاد”، التي تبدأ أعمالها غداً السبت في تونس، بحضور عدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة، وتختتم يوم الأحد 28 أغسطس 2022م.

يُشار إلى أن مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية “التيكاد” هو مؤتمر يعقد بانتظام بهدف “تعزيز حوار سياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية”.