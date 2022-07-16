«المنفي» يصل زامبيا للمشاركة في اجتماع الاتحاد الإفريقي

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس اتحاد المغرب المغربي، اليوم السبت، إلى العاصمة الزامبية لوساكا.

وتأتي زيارة المنفي للمشاركة في اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وسيحضر الاجتماع الذي يُعقد يوم غد الأحد أعضاء المجلس التنفيذي، إلى جانب مشاركة مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس الدورة الحالية، الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس الدولة المستضيفة الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.