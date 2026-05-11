المنفي يصل نيروبي للمشاركة في قمة «إفريقيا إلى الأمام»

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في أعمال قمة «إفريقيا إلى الأمام» شراكة متجددة مع فرنسا، التي تُعقد بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات الإفريقية.

وتشهد القمة حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إطار نقاشات دولية تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي أن مشاركة محمد المنفي تأتي ضمن جهود ليبيا لتعزيز حضورها في المحافل الإفريقية والدولية، ودعم مسارات التعاون الإقليمي.

وتُعقد القمة تحت عنوان «إفريقيا إلى الأمام» شراكة متجددة مع فرنسا، حيث تركز على ملفات التنمية الاقتصادية، والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي.

