«المنفي» يطرح في نيويورك أفكاراً جديدة لإجراء الانتخابات

كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن رئيس المجلس محمد المنفي طرح خلال لقاءاته مع قادة الدول الفاعلة في نيويورك، أفكاراً جديدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.



وأضافت وهيبة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن سبب طرح المنفي لهذه الأفكار، هو تعثر مجلسي النواب والدولة في الوصول إلى اتفاق حول قاعدة دستورية وفق جداول زمنية محددة، وانعكاسه سلبا على الوضع السياسي والاستقرار في البلاد، وفق قولها.

كما نقلت وهيبة عن المنفي اقتراحه على قادة الدول اتخاذ تدابير اقتصادية تتعلق بضبط المال العام، وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضمان وصوله إلى مستحقيه دون تمييز سياسي أو جغرافي.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعات ومشاورات تمحورت حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية وإنجاح المسار السياسي.