انتخابات ليبيا

«المنفي» يطلع على نتائج اجتماع دول الجوار الليبي

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 1 سبتمبر 2021 - 17:39 نُشر: الأربعاء، 1 سبتمبر 2021 - 17:39
ليبيا
«المنفي» يطلع على نتائج اجتماع دول الجوار الليبي
المجلس الرئاسي
تناول اللقاء أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وأطلعت الوزيرة، رئيس المجلس الرئاسي، على نتائج اجتماع دول جوار ليبيا الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الجزائرية، كما وضعته في صورة تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، التي تقدمت بها خلال المؤتمر.

كما تناول اللقاء، أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، والإجراءات التي نفذتها الوزارة لتنظيمه، بالإضافة لملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء جدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية.

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