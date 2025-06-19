المنفي يطّلع على الوضع الأمني والعسكري في طرابلس والمنطقة الغربية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس الأركان إحاطةً كاملةً حول الوضع الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية بصفة عامة، واستعرض مدى استجابة الأطراف وعودة جميع القوات إلى معسكراتها، إلى جانب إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل جهود المجلس الرئاسي الليبي لفرض الاستقرار الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، في أعقاب توترات أمنية متكررة تشهدها المدينة بين الحين والآخر.

وتُعد الإحاطات الأمنية الدورية من قبل رئيس الأركان جزءاً من متابعة القائد الأعلى للجيش لضمان التزام كافة الأطراف بالتعليمات الصادرة وعودة التشكيلات العسكرية إلى مواقعها النظامية، بما يعزز من جهود التهدئة وإعادة النظام في المناطق الحساسة.