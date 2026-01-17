«المنفي» يعتمد أوراق سفراء كندا واليونان والهند والإمارات لدى ليبيا

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت في العاصمة طرابلس، أوراق اعتماد مجموعة من سفراء الدول لدى ليبيا، في مراسم رسمية عكست عمق العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول.

وشملت المراسم اعتماد أليسون ستيوارت، سفيرة كندا لدى ليبيا، ويوانيس بابا ميليتيو، سفير جمهورية اليونان، والسيد محمد حفظ الرحمن، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الهند، بالإضافة إلى علي راشد المزروعي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم السبت بالعاصمة طرابلس، أوراق سعادة سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية تشاد، طاهر إيسو يوسف.

وعكست هذه المراسم حرص ليبيا على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة، وتطوير آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والدبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان خلال اللقاءات الرسمية أهمية دعم مسارات التعاون المشترك، والحفاظ على التواصل الدبلوماسي في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في ليبيا.

وتأتي هذه المراسم ضمن الجهود المستمرة للمجلس الرئاسي الليبي لتوسيع شبكة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والصديقة، وتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، في وقت يسعى فيه البلاد لتعزيز دورها الإقليمي وإعادة بناء جسور التعاون الدولي بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية.