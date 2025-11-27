المنفي يعتمد سفراء فرنسا وبريطانيا لدى ليبيا

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، أوراق اعتماد كل من سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، تيري فالات، وسفير المملكة المتحدة، مارتن رينولدز، خلال مراسم رسمية متعاقبة.

وفي مستهل اللقاء مع السفير الفرنسي، نقل الأخير تحيات رئيس الجمهورية الفرنسية، مؤكداً عزمه على تعزيز مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم المشاريع المشتركة في المجالات السياسية والأمنية والتنموية.

وبالمثل، نقل السفير البريطاني تحيات جلالة ملك المملكة المتحدة، معبّراً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، ومؤكداً عزمه على الارتقاء بعلاقات التعاون بين ليبيا والمملكة المتحدة ودعم البرامج المشتركة في مختلف المجالات، مشيداً بالجهود التي يبذلها الرئيس المنفي لتعزيز السلام والاستقرار.

من جانبه، رحّب الرئيس بالسفراء الجديدين، مؤكداً على عمق الروابط التاريخية التي تجمع ليبيا بكل من فرنسا والمملكة المتحدة، ومشدداً على أهمية الارتقاء بالتشاور السياسي وتطوير آليات التعاون الثنائي بما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

هذا وتتمتع ليبيا بعلاقات تاريخية طويلة مع كل من فرنسا والمملكة المتحدة، شملت التعاون الدبلوماسي والتجاري والدعم الأمني.

ومع التحولات السياسية التي شهدتها ليبيا، ركزت الدولتان على دعم جهود بناء الدولة وتعزيز مسارات السلام والاستقرار، بما يرسخ العلاقات التاريخية ويطور الشراكات الاستراتيجية.