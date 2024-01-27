«المنفي» يعتمد عددا من السفراء الجُدد لدى ليبيا

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، أوراق 3 سفراء جُدد لدى ليبيا، وتسلم أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد بابانه، وسفيرة جمهورية النمسا باربرا غرس، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية جانغ جيهاك.



وأكد المنفي خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط ليبيا بدولهم، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة في البلاد.

كما عبر السفراء في كلمات لهم بالمناسبة، على أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمّنين الجهود الحثيثة لرئيس المجلس من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في كل أنحاء ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.