«المنفي» يعزي أسر ضحايا حادث سير «وادي اللود» بالجفرة

تقدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأحر التعازي والمواساة لوفاة عدد من المواطنين في حادث سير أليم على طريق “وادي اللود”، بمنطقة الجفرة.

وجاء في نص رسالة التعزية: “إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب”.

وأضاف: “يتقدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بأحر التعازي والمواساة القلبية لوفاة عدد من المواطنين في حادث سير أليم على طريق وادي اللود، بمنطقة الجفرة، نعزي ذويهم من أهالي ودان وسوكنة وزلة وهون، وكل مناطق ليبيا في هذا المصاب الجلل، وندعو الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهمنا وذويهم جميل الصبر والسلوان، كما نسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل لكل المصابين في هذا الحادث المأساوي”.

وكان وقع صباح أمس الاحد، حادث سير مروع على بمنطقة “اللود”، على طريق “وادي اللود”، مما أدى لوفاة 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين.



