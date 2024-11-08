«المنفي» يعزّي أهالي ضحايا انهيار مبنى جنزور

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التعزية لأهالي ضحايا انهيار مبنى بمنطقة جنزور، معرباً عن خالص عبارات التعزية وأعمق مشاعر المواساة.

كما وجه المنفي “بتكليف رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى”.

وطالب المنفي “باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان”.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الجمعة، انتشال سبع جثث وإنقاذ شخصين كانا على قيد الحياة من موقع عمارة سكنية تعرضت لانهيار مفاجئ في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

الآن | منصة #حكومتنا تتابع جهود فرق الإنقاذ والإغاثة بموقع حادث انهيار العمارة السكنية في منطقة #جنزور بالعاصمة #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ٧ نوفمبر ٢٠٢٤

وقال المركز في بيان إن “جميع الضحايا من العمالة الوافدة، مؤكدا أن الإحصائية أولية حيث سيجرى تأكيد الأعداد النهائية بعد التنسيق مع الجهات المختصة”.