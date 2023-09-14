«المنفي» يعقد اجتماعاً طارئاً مع مندوبي ليبيا بالمنظمات الدولية

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، اجتماعاً طارئاً، ضم مندوبي ليبيا لدى (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، هيئة الأمم المتحدة بجنيف).

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي للاستغاثة بالجهود والخبرات الدولية للإنقاذ.

وتمحور الاجتماع حول وضع خطة شاملة وتشكيل غرفة مركزية موحدة تشمل المنظمات وسفراء ليبيا ببعض الدول وذلك للتنسيق لتحقيق سرعة الإنقاذ والدعم وتوفير الاحتياجات من المنظمات الدولية المختصة.