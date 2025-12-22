«المنفي» يعقد اجتماعاً عسكرياً وأمنياً موسعاً لتقييم الجاهزية القتالية

عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش، اجتماعًا موسعًا ضم دولة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الأركان العامة ومعاونه، وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون المناطق العسكرية، إضافة إلى قيادات القوات البرية وهيئة العمليات، وآمري المناطق العسكرية المختلفة، ومديري الاستخبارات العسكرية ومكتب القائد الأعلى، وآمر اللواء 52 مشاة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقفين الأمني والعسكري، ومناقشة جاهزية الوحدات العسكرية، ومستوى الانضباط والتنظيم، إضافة إلى تقييم الخطط العملياتية المعتمدة وآليات تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية.

كما قدمت إحاطة شاملة حول الأوضاع الأمنية الراهنة، وسير تنفيذ المهام الموكلة للوحدات العسكرية، والتحديات الميدانية، إلى جانب مناقشة المقترحات الكفيلة برفع كفاءة الأداء العملياتي، وتعزيز الاستقرار، وضمان حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الأمن العام.