المنفي يعقد اجتماعاً موسعاً للتنسيق بين المؤسسات العسكرية

عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة المجلس اجتماعاً موسعاً ضمّ رئيس الأركان العامة المكلف، ورئيس جهاز المخابرات الليبية، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ورئيس جهاز الحرس الرئاسي، ورئيس جهاز دعم الاستقرار.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة تطورات المشهد الأمني وتعزيز جهود التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأكد المنفي خلال اللقاء على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الانضباط بين الأجهزة المختلفة، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد وصون مؤسسات الدولة.